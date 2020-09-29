Розыгрыш АПЛ-2020/21 может быть досрочного завершен из-за пандемии коронавируса.
29 сентября состоится собрание для клубов, на котором обсудят критерии возможного прекращения турнира. BBC перечислил рабочие варианты: если к моменту вынужденной остановки пройдет 2/3 или 3/4 сезона, его признают досрочно завершенным, если менее 2/3 или 3/4 – несостоявшимся.
Если одна из предложенных опций устроит большинство клубов, ее внесут в регламент АПЛ.
- Сезон-2019/20 приостановили в марте после 29 туров и доиграли в июне-июле.
- Титул взял «Ливерпуль», серебро и бронзу забрали «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».