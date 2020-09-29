29 сентября состоится собрание для клубов, на котором обсудят критерии возможного прекращения турнира. BBC перечислил рабочие варианты: если к моменту вынужденной остановки пройдет 2/3 или 3/4 сезона, его признают досрочно завершенным, если менее 2/3 или 3/4 – несостоявшимся.