Розыгрыш АПЛ-2020/21 может быть досрочного завершен из-за пандемии коронавируса.

29 сентября состоится собрание для клубов, на котором обсудят критерии возможного прекращения турнира. BBC перечислил рабочие варианты: если к моменту вынужденной остановки пройдет 2/3 или 3/4 сезона, его признают досрочно завершенным, если менее 2/3 или 3/4 – несостоявшимся.

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Если одна из предложенных опций устроит большинство клубов, ее внесут в регламент АПЛ.

  • Сезон-2019/20 приостановили в марте после 29 туров и доиграли в июне-июле.
  • Титул взял «Ливерпуль», серебро и бронзу забрали «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

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