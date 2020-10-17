В пятом туре чемпионата Англии зрителей ждут горяченные матчи. Во-первых, «Ман Сити» зарубится с «Арсеналом», и Микель Артета вновь попытается превзойти учителя Пепа Гвардиолу. Во-вторых, на «Гудисон Парк» состоится мерсисайдское дерби. «Эвертон» уже давно не был так крут, чтобы идти во главе АПЛ.

Карло Анчелотти уверен, что это только начало.

Чемпионат Англии Хамес перешел в «Эвертон» и будет играть у Анчелотти уже в 3-м клубе 07/09/2020 В 20:43

«Мы подходим к дерби в очень хорошем состоянии. Встретимся с одной из сильнейших команд мира. В моем распоряжении хороший состав, ребята ведут себя скромно. Мы лидируем в турнирной таблице. Прямо сейчас все в порядке, но впереди длинный путь, по ходу которого мы обязательно столкнемся со сложностями. Это станет экзаменом.

«Ливерпуль» остается фаворитом АПЛ, но многие клубы усилились. Возможно, нас ждет лучший розыгрыш Премьер-лиги в истории», – цитирует Анчелотти La Gazzetta dello Sport.

СОГЛАСНЫ С АНЧЕЛОТТИ? Да, будет горячо Гонку «Сити» и «Ливерпуля» не превзойти

Разбираемся, как усилились клубы АПЛ: несмотря на уроны от пандемии, они провели мощное трансферное окно. Лишь четыре клуба потратили на новичков меньше 20 млн евро («Брайтон», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» и «Бёрнли»).

Еще четыре клубы («Ньюкасл», «Фулхэм», «Саутгемптон» и «Вест Бромвич») вывалили в районе 40 млн.

Самую большую группу (8 клубов, включая «Эвертон» и «Ливерпуль») составляют команды, которые выложили на новичков от 60 до 85 млн евро.

В четверку главных транжир вдруг попал новичок АПЛ «Лидс» (106 млн). Серьезный шоппинг был у Жозе Моуринью (110 млн) и Пепа Гвардиолы (163 млн). Но хедлайнером ТО явно выступил «Челси» – Фрэнку Лэмпарду привезли товара на 247 млн.

КТО ГЛАВНЫЙ КОНКУРЕНТ «ЛИВЕРПУЛЯ» В АПЛ? Сити МЮ Арсенал Челси Лестер Эвертон Кто-то другой

«Ливерпуль» в последнее трансферное окно пополнили Диогу Жота (44,7 млн евро), Тьяго Алькантара (22 млн) и Константинос Цимикас (13 млн).

«Эвертон» потратил 75 млн евро, но главной покупкой стал Хамес Родригес. Ранее сообщалось, что «ириски» заплатили за него 30 млн, но Transfermarkt уверен, что колумбиец ушел бесплатно.

Лига чемпионов УЕФА Зидан стал лучшим тренером в истории ЛЧ по версии Squawka, Клоппа нет в топ-10 26/05/2020 В 11:13