В пятом туре чемпионата Англии зрителей ждут горяченные матчи. Во-первых, «Ман Сити» зарубится с «Арсеналом», и Микель Артета вновь попытается превзойти учителя Пепа Гвардиолу. Во-вторых, на «Гудисон Парк» состоится мерсисайдское дерби. «Эвертон» уже давно не был так крут, чтобы идти во главе АПЛ.
Карло Анчелотти уверен, что это только начало.
«Мы подходим к дерби в очень хорошем состоянии. Встретимся с одной из сильнейших команд мира. В моем распоряжении хороший состав, ребята ведут себя скромно. Мы лидируем в турнирной таблице. Прямо сейчас все в порядке, но впереди длинный путь, по ходу которого мы обязательно столкнемся со сложностями. Это станет экзаменом.
«Ливерпуль» остается фаворитом АПЛ, но многие клубы усилились. Возможно, нас ждет лучший розыгрыш Премьер-лиги в истории», – цитирует Анчелотти La Gazzetta dello Sport.
Разбираемся, как усилились клубы АПЛ: несмотря на уроны от пандемии, они провели мощное трансферное окно. Лишь четыре клуба потратили на новичков меньше 20 млн евро («Брайтон», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» и «Бёрнли»).
Еще четыре клубы («Ньюкасл», «Фулхэм», «Саутгемптон» и «Вест Бромвич») вывалили в районе 40 млн.
Самую большую группу (8 клубов, включая «Эвертон» и «Ливерпуль») составляют команды, которые выложили на новичков от 60 до 85 млн евро.
В четверку главных транжир вдруг попал новичок АПЛ «Лидс» (106 млн). Серьезный шоппинг был у Жозе Моуринью (110 млн) и Пепа Гвардиолы (163 млн). Но хедлайнером ТО явно выступил «Челси» – Фрэнку Лэмпарду привезли товара на 247 млн.
- «Ливерпуль» в последнее трансферное окно пополнили Диогу Жота (44,7 млн евро), Тьяго Алькантара (22 млн) и Константинос Цимикас (13 млн).
- «Эвертон» потратил 75 млн евро, но главной покупкой стал Хамес Родригес. Ранее сообщалось, что «ириски» заплатили за него 30 млн, но Transfermarkt уверен, что колумбиец ушел бесплатно.