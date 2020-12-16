Лестер Сити
    -
    21:00
    16.12.20
    Кинг Пауэр Стэдиум
    Эвертон
      Чемпионат Англии • Тур 13
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      Лестер Сити - Эвертон

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Эвертон на Eurosport.ru! 16 декабря 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Брендан Роджерс или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лестер Сити и Эвертон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лестер Сити и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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