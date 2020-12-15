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Перед матчем
Манчестер Сити - Вест Бромвич
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Вест Бромвич на Eurosport.ru! 15 декабря 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Славен Билич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Вест Бромвич и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Сити и Вест Бромвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Поздним вечером вторника английский футбол не дает нам скучать! «Ман Сити» после унылого манкунианского дерби застрял на девятом месте, игра с 19-м «Вест Бромвичем» – это отличная возможность подлететь в турнирной таблице сразу к топ-5. Для «дроздов» важен каждый матч, очки надо набирать, чтобы не прилипнуть к зоне вылета окончательно. А мы посмотрим, сможет ли андердог отнять очки у «горожан»!