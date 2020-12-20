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Перед матчем
Манчестер Юнайтед - Лидс Юнайтед
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Лидс Юнайтед на Eurosport.ru! 20 декабря 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Уле-Гуннар Сульшер или Марсело Бьельса? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Лидс Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Лидс Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! Сегодня в АПЛ жаришка – «Ман Юнайтед» принимает «Лидс»! В конце девяностых это противостояние было одним из самых кровожадных в АПЛ, команды бились в каждой игре и уничтожали друг друга в прессе. Дерби роз вернулось в АПЛ спустя 16 лет, которые «Лидс» отбывал вне высшего дивизиона. Ждем огня!