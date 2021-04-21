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Перед матчем
Астон Вилла - Манчестер Сити
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Астон Вилла – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 21 апреля 2021 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Дин Смит или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астон Вилла и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Астон Вилла и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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У «Манчестер Сити» на неделе было два сложнейших матча с «Дортмундом» и «Челси». Но задачу выиграть АПЛ никто не снимал, к тому же, после обидного поражения от «Лидса». Значит, придется рвать «Астон Виллу».