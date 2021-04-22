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Перед матчем
Лестер Сити - Вест Бромвич
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Вест Бромвич на Eurosport.ru! 22 апреля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Брендан Роджерс или Сэм Эллардайс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лестер Сити и Вест Бромвич и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Лестер Сити и Вест Бромвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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