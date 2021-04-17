Ньюкасл
    -
    14:30
    17.04.21
    Сент-Джеймс Парк
    Вест Хэм
      Чемпионат Англии • Тур 32
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      Ньюкасл - Вест Хэм

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ньюкасл – Вест Хэм на Eurosport.ru! 17 апреля 2021 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стив Брюс или Дэвид Мойес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ньюкасл и Вест Хэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ньюкасл и Вест Хэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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