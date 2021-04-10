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Перед матчем
Манчестер Сити - Лидс Юнайтед
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Лидс Юнайтед на Eurosport.ru! 10 апреля 2021 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Марсело Бьельса? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Лидс Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Сити и Лидс Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Манчестер Сити» уверенно лидирует в АПЛ. Встреча с «Лидсом» – еще один шанс забрать три очка и отправиться к чемпионству. Однако в первом круге «Сити» не смог одолеть команду Бьельсы и добыл только ничью 1:1. Новая встреча Гвардиолы со своим учителем точно будет интересной. Поэтому присоединяйтесь к нашей прямой трансляции!