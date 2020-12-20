Вест Бромвич - Астон Вилла

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вест Бромвич – Астон Вилла на Eurosport.ru! 20 декабря 2020 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Сэм Эллардайс или Дин Смит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Бромвич и Астон Вилла и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Вест Бромвич и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

