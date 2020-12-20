Вест Бромвич
    -
    22:15
    20.12.20
    Хоторнс
    Астон Вилла
      Чемпионат Англии • Тур 14
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Вест Бромвич - Астон Вилла

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вест Бромвич – Астон Вилла на Eurosport.ru! 20 декабря 2020 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сэм Эллардайс или Дин Смит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Бромвич и Астон Вилла и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вест Бромвич и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить
      17:08 

      Всем привет! Первый матч Большого Сэма на тренерском мостике «Вест Бромвича». Справится ли новичок клуба, но не лиги, с неплохо играющей в гостях «Астон Виллой»? Заключительный матч этого дня в Английской Премьер-лиге с вами будет смотреть София Колодкина.