Эвертон
    -
    20:30
    19.12.20
    Гудисон Парк
    Арсенал
      Чемпионат Англии • Тур 14
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Эвертон - Арсенал

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Эвертон – Арсенал на Eurosport.ru! 19 декабря 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Микель Артета? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эвертон и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эвертон и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
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      19:39 

      Добрый день!

      Лоран Косьельни (Эвертон – Арсенал)