Ливерпуль
    -
    22:15
    06.12.20
    Энфилд
    Вулверхэмптон Уондерерс
      Чемпионат Англии • Тур 11
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      Ливерпуль - Вулверхэмптон Уондерерс

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Вулверхэмптон Уондерерс на Eurosport.ru! 6 декабря 2020 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Нуну Санту? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Вулверхэмптон Уондерерс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Вулверхэмптон Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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