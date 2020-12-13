Саутгемптон
    -
    15:00
    13.12.20
    Сент-Мэрис
    Шеффилд Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 12
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      Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Саутгемптон – Шеффилд Юнайтед на Eurosport.ru! 13 декабря 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ральф Хазенхюттль или Крис Уайлдер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Саутгемптон и Шеффилд Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Саутгемптон и Шеффилд Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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