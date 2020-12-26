Манчестер Сити
Завершено
0
2
-
0
0
23:00
26.12.20
Этихад
Ньюкасл
    Чемпионат Англии • Тур 15
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Манчестер Сити
    • Ньюкасл
    • ГюндоганФоден
      90'
    • Канселу
      88'
    • АльмиронГэйл
      82'
    • Шер
      80'
    • ТорресАгуэро
      77'
    • ЖоэлинтонКэрролл
      71'
    • РичиЛьюис
      66'
    • Ричи
      64'
    • ЭрнандесФернандиньо
      57'
    • Торрес
      55'
    • 1-ый тайм
    • Манчестер Сити
    • Ньюкасл
    • Эрнандес
      34'
    • Гюндоган
      14'
    Перед матчем

    Манчестер Сити - Ньюкасл

    Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Ньюкасл на Eurosport.ru! 26 декабря 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Стив Брюс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Ньюкасл и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Манчестер Сити и Ньюкасл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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