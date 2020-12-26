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- 2-ой тайм
- ГюндоганФоден90'
- Канселу88'
- АльмиронГэйл82'
- Шер80'
- ТорресАгуэро77'
- ЖоэлинтонКэрролл71'
- РичиЛьюис66'
- Ричи64'
- ЭрнандесФернандиньо57'
- Торрес55'
- 1-ый тайм
- Эрнандес34'
- Гюндоган14'
Перед матчем
Манчестер Сити - Ньюкасл
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Ньюкасл на Eurosport.ru! 26 декабря 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Стив Брюс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Ньюкасл и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Сити и Ньюкасл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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