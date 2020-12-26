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- 2-ой тайм
- АрмстронгДженепо90'
- ЛонгНлундулу90'
- ЛукманКебано90'
- РейдМитрович83'
- Замбо Ангисса75'
- 1-ый тайм
- Рейд38'
Перед матчем
Фулхэм - Саутгемптон
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Фулхэм – Саутгемптон на Eurosport.ru! 26 декабря 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Скотт Паркер или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фулхэм и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Фулхэм и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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