Фулхэм
    Завершено
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    18:00
    26.12.20
    Крэйвен Коттедж
    Саутгемптон
      Чемпионат Англии • Тур 15
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • Фулхэм
      • Саутгемптон
      • АрмстронгДженепо
        90'
      • ЛонгНлундулу
        90'
      • ЛукманКебано
        90'
      • РейдМитрович
        83'
      • Замбо Ангисса
        75'
      • 1-ый тайм
      • Фулхэм
      • Саутгемптон
      • Рейд
        38'
      Перед матчем

      Фулхэм - Саутгемптон

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Фулхэм – Саутгемптон на Eurosport.ru! 26 декабря 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Скотт Паркер или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фулхэм и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фулхэм и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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