Бёрнли
    -
    21:00
    27.01.21
    Тёрф Мур
    Астон Вилла
      Чемпионат Англии • Тур 20
      КалендарьТаблица
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      Бёрнли - Астон Вилла

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Бёрнли – Астон Вилла на Eurosport.ru! 27 января 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Шон Дайч или Дин Смит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бёрнли и Астон Вилла и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бёрнли и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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