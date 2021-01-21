Ливерпуль
    -
    23:00
    21.01.21
    Энфилд
    Бёрнли
      Чемпионат Англии • Тур 18
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Ливерпуль - Бёрнли

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Бёрнли на Eurosport.ru! 21 января 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Шон Дайч? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Бёрнли и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Бёрнли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      «Ливерпуль» давно не выигрывал в матчах против взрослых команд. Четвертое место в АПЛ – серый результат для чемпионов. «Бернли» тоже идет четвертым – правда, с конца таблицы. Вырвется ли Клопп из мини-кризиса? Следи в текстовой трансляции от Eurosport.ru!