Тоттенхэм - Лидс Юнайтед

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Лидс Юнайтед на Eurosport.ru! 2 января 2021 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Жозе Моуринью или Марсело Бьельса? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Лидс Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Тоттенхэм и Лидс Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

