Ливерпуль
    -
    19:30
    17.01.21
    Энфилд
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 19
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      Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 17 января 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Шок, но «Манчестер Юнайтед» лидирует в АПЛ с трехочковым отрывом. За ним как раз бежит «Ливерпуль», так что все может поменяться уже в эти выходные. Ждем.