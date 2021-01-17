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Перед матчем
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 17 января 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Шок, но «Манчестер Юнайтед» лидирует в АПЛ с трехочковым отрывом. За ним как раз бежит «Ливерпуль», так что все может поменяться уже в эти выходные. Ждем.