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- 2-ой тайм
- Силва90'
- ПерейраФёрлонг83'
- МоутиньюКутроне79'
- Дендонкер73'
- ГросицкийРобсон-Кану69'
- КоудиАит-Нури64'
- НевешГиббс-Уайт59'
- Перейра (P)56'
- Айяйи52'
- 1-ый тайм
- Боли43'
- Силва38'
- Айяйи36'
- Перейра (P)8'
Перед матчем
Вулверхэмптон Уондерерс - Вест Бромвич
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вулверхэмптон Уондерерс – Вест Бромвич на Eurosport.ru! 16 января 2021 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Нуну Санту или Сэм Эллардайс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вулверхэмптон Уондерерс и Вест Бромвич и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Вулверхэмптон Уондерерс и Вест Бромвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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