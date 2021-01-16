Вулверхэмптон Уондерерс
Завершено
0
2
-
3
0
15:30
16.01.21
Молинью
Вест Бромвич
Чемпионат Англии • Тур 19
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Вулверхэмптон Уондерерс
  • Вест Бромвич
  • Силва
    90'
  • ПерейраФёрлонг
    83'
  • МоутиньюКутроне
    79'
  • Дендонкер
    73'
  • ГросицкийРобсон-Кану
    69'
  • КоудиАит-Нури
    64'
  • НевешГиббс-Уайт
    59'
  • Перейра (P)
    56'
  • Айяйи
    52'
  • 1-ый тайм
  • Вулверхэмптон Уондерерс
  • Вест Бромвич
  • Боли
    43'
  • Силва
    38'
  • Айяйи
    36'
  • Перейра (P)
    8'
Перед матчем

Вулверхэмптон Уондерерс - Вест Бромвич

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вулверхэмптон Уондерерс – Вест Бромвич на Eurosport.ru! 16 января 2021 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Нуну Санту или Сэм Эллардайс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вулверхэмптон Уондерерс и Вест Бромвич и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Вулверхэмптон Уондерерс и Вест Бромвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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