Вест Хэм
Завершено
0
2
-
2
0
17:15
27.12.20
London Stadium
Брайтон-энд-Хоув Альбион
Чемпионат Англии • Тур 15
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Вест Хэм
  • Брайтон-энд-Хоув Альбион
  • МопейДжаханбахш
    90'
  • Гросс
    83'
  • Соучек
    82'
  • Данк
    70'
  • Джонсон
    60'
  • Перерыв
  • Вест Хэм
  • Брайтон-энд-Хоув Альбион
  • БоуэнЯрмоленко
    45'
  • НоблЛанцини
    45'
  • ЛалланаАльсате
    45'
  • 1-ый тайм
  • Вест Хэм
  • Брайтон-энд-Хоув Альбион
  • Мопей
    44'
Перед матчем

Вест Хэм - Брайтон-энд-Хоув Альбион

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вест Хэм – Брайтон-энд-Хоув Альбион на Eurosport.ru! 27 декабря 2020 года в 17:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Дэвид Мойес или Грэм Поттер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Хэм и Брайтон-энд-Хоув Альбион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Вест Хэм и Брайтон-энд-Хоув Альбион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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