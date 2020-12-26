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- 2-ой тайм
- Ндиди89'
- Туанзебе (А)85'
- ОлбрайтонПерес81'
- Фернандеш79'
- МарсьяльКавани75'
- ЛинделёфТуанзебе66'
- Мэддисон54'
- ДжеймсПогба54'
- 1-ый тайм
- Фернандеш45'
- Барнс31'
- Рэшфорд23'
Перед матчем
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 26 декабря 2020 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Брендан Роджерс или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лестер Сити и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Лестер Сити и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
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А с вами был Артем Кутейников, всем пока!
Варди вколотил сегодня 40-й гол командам из «большой шестерки».
А «Ман Юнайтед» мог сегодня повторить рекорд «Челси» и «Ман Сити», выиграв 11 гостевых игр в АПЛ подряд. «Лестер» не дал этому случится!
Неторопливо играли команды, но при этом смогли занести по 2 гола. «Лестер» впервые в сезоне сыграл вничью в АПЛ, а «Ман Юнайтед» не победил на выезде. «Лисы» остаются вторыми, а «дьяволы» третьими, «Ливерпуль» же теперь может хорошенько оторваться от преследователей. Такая ситуация на вершине АПЛ сейчас.
Какой же шансище упустил «Лестер» в концовке! И все на этом 2:2!
ПЕРЕС!!! Погба недалеко вынес мяч после навеса, там Барнс пробил с лета, мяч зарикошетил в игроках, Джастин подставил ногу и мяч полетел к воротам, а там уже Перес не смог подправить, находясь прямо перед воротами!!!
Таак, а вот опасный штрафной у «Лестера»! С правого края будет навешивать Мэддисон...
Бруну с момента дебюта в АПЛ забил и ассистировал на выезде больше всех! Что за гений.
4 минуты добавил реф! Еще есть время на то, чтобы вырвать победу!
Кавани принял участие в 5 голах в АПЛ после выхода со скамейки! Это больше всех в топ-5 лигах. Сульшер нашел собственного джокера, каким был он сам.
Сегодня и у «МЮ», и у «Лестера» отличились лучшие бомбардиры: Бруну вонзил 10-й гол в АПЛ, Варди – 12-й.
Фантастика, второй раз в матче очень быстро отыгрываются хозяева! Перес получил в полной свободе мяч на правом углу и прострелил. Варди гениально отскочил от защитников и вколотил с нескольких метров!
ГООООООЛ!!!! ВАРДИ!
Бруну снова вылетал в атаку, но теперь вместо гола срубил Эванса. Грязно, а ведь у него уже есть карточка, судья молчит.
Ну вот и теперь «Лестер», очнувшись, вышел в позиционное нападение, а ведь весь тайм дрыхли на своей половине, теперь времени совсем мало на спасение!
Барнс полетел по левому флангу, стал уходить в штрафную, но сразу трое перед ним выскочило! Полез на всех и заработал угловой англичанин.
Из глубины, кажется, Фред выдал на Кавани, который шел лицом к воротам. Уругваец выдал на Бруну, который влетал в штрафную по центру в полном одиночестве. Никто не помешал португальцу, и он забил! 10-й гол в АПЛ!
ГОООЛ!!! БРУНУ ФЕРНАНДЕШ!!
Снова рубят Погба, когда француз собирался начинать контратаку! Джастин впечатался в Поля, а несколько минут назад сам француз локтем долбанул в голову защитника.
Ух, опять мог вылететь один на один Рэшфорд! Бруну получил мяч в центре и попытался вырезать на англичанина сквозь двух защитников – не получилось. «Лестер» в атаке...
А вот и усиление «МЮ» – Кавани!
Ни разу в этом розыгрыше АПЛ «Лестер» еще не играл вничью, 20 минут до конца, счет 1:1. Возможно, именно сегодня «лисы» сотрут последний ноль из своей статистики.
Так, там Кастань получил повреждение в борьбе. Показывают, как Амартей отправился разминаться. Правда, бельгиец уже вернулся в игру.
Магуайр! Выиграл борьбу капитан «МЮ» и пробил с дальнего угла вратарской выше! Снова Шоу выдал потрясающий навес.
Ндиди влетел в Погба в центре, и теперь стандарт будет у гостей на чужой половине...
Притушили «лисы» соперника и теперь сами играют в комфортном стиле. Душат прессингом в центре и вылетают в контратаки, вот только пока моментов соизмеримых выходу Рэшфорда нет.
Туанзебе вышел! Это только второй матч в АПЛ для защитника в этом сезоне.
Линделёф в этом эпизоде получил травму и покинул поле... Как-то в борьбе в Мэддисонон досталось шведу.
Марсьяль привез контратаку! Барнс отобрал на левом краю на своей половине и помчался в контратаку, выдал на Варди, который через левый фланг пролезал в штрафную. Джейми простреливал, но Мэддисон немного не успел к мячу.
В последние минуты прям прижал «Манчестер» хозяев. Сначала уверенно гасили «лис» прессингом, а теперь и в позиционных атаках действуют. Посмотрим...
А Рэшфорд еще стал третьим самым молодым игроком «МЮ», забившим 50 голов в АПЛ.
Гол из офсайда забил Марсьяль! Теперь Рэшфорд вывел партнера один на один разрезающим пасом из центра поля. Француз переиграл Шмейхеля, но гол не засчитали.
ШМЕЙХЕЛЬ!!!! Спасает датчанин после выхода один на один от Рэшфорда! Мактомини отобрал в центре, а Фред выдал вразрез на Маркуса! Англичанин убежал, но не смог переиграть вратаря.
Вот сейчас могло быть и опасно! Пожалуй, лучший корнер «Лестера» в игре – навес полетел на дальнюю штангу, и чуть не достал его Эванс.
А вот и Тилеманс проснулся! Отдал разрезающий пас по левому флангу на Барнса, Харви навесил, настигнув мяч на краю поля. Вради в штрафной зацепился за мяч и заработал угловой.
Ух ты, а Барнс вонзил сегодня 7-й гол во всех турнирах – столько же сколько за весь прошлый сезон.
Кстати, Юри Тилеманс в первом тайме выполнил больше всех пасов в финальную треть. За 10 минут второй половины бельгийца что-то не видно!
Желтая Мэддисону! Бруну вылетал в быструю атаку и собирался отдавать вперед на мчащихся нападающих, но англичанин сдали влетел в португальца. Продолжается теперь позиционно атака «дьяволов».
Погба вышел! Корнер, кстати, хозяева разыграли неудачно.
Уфф, в стенку влепил Мэддисон! Рэшфорд высоко выпрыгнул и макушкой отправил мяч на угловой. Снова Мэддисон у мяча.
Мэддисон у мяча...
Уф, Фред около своей штрафной пасовал назад и попал в руку Байи! Ивуариец жестами расставлял партнеров, но в итоге привез опасный штрафной.
Снова валлийца подвела техника! Вместе с Бруну они вылетали на одного защитника, но Джеймс не смог сделать точный пас португальцу...
Долго атаковал «Лестер», заряжали навесы с правого края, но с ними, как и в первом тайме справлялись защитники, и теперь Джеймс помчался в контратаку...
«МЮ» не смог отыграть на ноль ни в одном гостевом матче АПЛ в этом розыгрыше, однако они победили во всех этих матчах!
«Лестер» разыграл с центра, второй тайм начался!
С момента дебюта Бруну в АПЛ он отдал больше всех голевых передач, а забить больше удалось только Салаху. Космос!
Равный тайм: «МЮ» активничал в начале матча и смог забить, следом уже хозяева очнулись и пришибли «Манчестер» серией атак. После того, как счет стал равным, продолжил «Лестер» наступать, но к концу тайма снова «МЮ» включил скорости. Так и не выясняли команды, кто сильнее – равенство по статистике и по зрительному восприятию. Ждем второй тайм!
Свисток, перерыв!
Сюда и желтая португальцу! Вроде бы, Олбрайтон собирался ввести мяч в игру после первого фола Фернандеша, но португалец влетел в ногу англичанина в момент, когда она соприкоснулась с мячом. Безрассудное решение!
Удалось теперь на левом фланге гостям зацепиться, Шоу устроил сериал из аутов, но к опасному моменту это не привело – Бруну в борьбе потерял мяч и сфолил на сопернике.
Ну а сейчас Виктор чуть не выбил ноги Джеймсу свои вбросом. Разумеется мяч не смог обработать валлиец, теперь с мячом хозяева.
Линделёф забежал к чужой штрафной и отвоевал мяч! Швед теперь будет вбрасывать аут, примерно из той же позиции он начал голевую атаку...
Рэшфорд, кстати, вонзил 4-й гол в 3 последних выездных матчах АПЛ.
Ух ты! Позиционная атака от «Манчестера», очень долго они не гуляли с мячом на чужой половине... Оп, пока я это писал Марсьяль потерял мяч.
Справились с Валлийцем, слишком он сильно разогнался, и мяч стал катапультироваться от его ног слишком жестко и далеко. Этим воспользовались защитники.
Так а вот зачем-то прибили Мэддисона полузащитники «МЮ» и получили штрафной на своей половине. Правда, навес снова не вышел, а Джеймс подхватил мяч и рванул в контратаку...
Олбрайтон! Ушел с фланга в центр, там получил мяч, убрал резким финтом Шоу и пробил из-за штрафной! Снова попал в Варди!
Рэшфорд вколотил 50-й гол за «МЮ» в АПЛ и стал 5-м англичанином, которому это удалось.
Момент! Штрафной с левого края около штрафной был у «МЮ», вешал не Бруну, но подача пошла на него! Невысокий португалец сумел выиграть борьбу в штрафной и пробил чуть выше!
В ближний угол Харви захоронил де Хеа ударом из-за штрафной! Сначала Магуайр не смог нормально вынести мяч, поскользнувшись, партнеры подхватили мяч и отправили Барнсу, находящемуся около штрафной. Тот ударил без шансов.
ГООООООЛ!!! БААРНС!
Вот сейчас могли хозяева выбежать! Сначала на левом фланге Барнс и Кастань не смогли пройти одинокого Линделёфа из-за неточностей в передачах, а потом Олбрайтон летел справа, но его приостановил Шоу.
Снова затормозилась игра: «Лестер» пытается отвечать в позиционных атаках, но не может пройти сквозь насыщенную среднюю линию гостей. «Юнайтед» иногда выпрыгивает в прессинг и просто спокойно держит счет.
Фернандеш ассистировал на Рэшфорда, и это стал уже 30-й гол «МЮ», в котором португалец принял участие с момента дебюта. Это больше половины всех голов команды!
Линделёф вбросил аут на правом фланге около штрафной. Джеймс получил мяч и попытался обострить, уйдя в центр, отдал на Бруну. Пас был плохой, но португалец в падении подправил мяч на Рэшфорда, который был в штрафной. Маркус легко расправился с Шмейхелем.
ГОООООЛ!!!! РЭШФОРД!
Снова не удалось хорошо навесить, а три великана в защите «МЮ» легко снимают такие подачи. Тилеманс пробил по отскочившему мячу, но влепил в грудь Варди.
Шоу фолит на правом фланге, и штрафной будет! Не очень далеко до ворот, ждем навес...
Мэддисон слииишком сильно навесил, хотел на дальнюю штангу, но попал в голову Магуайра, который был почти у противоположной линии штрафной. ВЫбил мяч защитник, но владение снова за хозяевами.
Долго атакует «Лестер», пасуются в центре поля, а «дьяволы» караулят свою штрафную прессингом. Вот только сейчас навес пришел с правого фланга, и Байи выбил на угловой...
Даже не чуть больше, а порядочно: 63% на 37% по владению ведут хозяева. «Манчестер» под эту новость вдруг включил прессинг, надо ведь поправлять статистику!
Мирно прошли первые 15 минут, кроме выстрела Рэшфорда опасностей больше не было. Скорости тоже не самые высокие, а мячом чуть больше владеет «Лестер». Давайте бодрее уже!
Ух ты, смотрите в каких бутсах сегодня вышел Мэддисон! Джеймс продолжает праздновать Рождество.
Забег «дьяволов» прервал офсайд Рэшфорда! Теперь смотрим атаку гостей и надеемся уже на удар по воротам!
Теперь Мэддисона свалил гости около своей штрафной, судья молчит, а «МЮ» побежал в контратаку...
Мактомини сфолил на Барнсе, который выбегал по левому флангу! Будет штрафной в центре поля, вроде это даже первое нарушение в матче.
Ой, травма, кажется, у Де Хеа. Испанец после эпизода со своим конфузом постоянно потирает поясницу и при этом морщится. Хендерсон пошел разминаться.
Варди вышел один на один и пробил мимо ворот! Все равно офсайд, а это Тилеманс классно отправил англичанина в забег пасом со своей половины.
УФФФ!!!! А вот и прессинг «Лестера»! Де Хеа получил мяч от защитника почти на линии ворот и слишком неуклюже принял мяч, который отскочил к, вроде бы, Варди, который с острого угла прострелил – спасли защитники.
Кстати, сегодня на правом фланге обороны «МЮ» вышел Линделёф! Швед переместился из центра из-за отсутствия Уан-Биссаки, а его место занял Байи.
Шоу накрыл Олбрайтона на чужой половине поля и моментально отпасовал на Марсьяля, который свободно стоял около штрафной. Француз решил шарахнуть издалека, но слишком слабо. Шмейхель забрал мяч с улыбкой на лице.
Как-то легко стали хозяева выходить из-под прессинга. Вот сейчас Тилеманс одним пасом обрезал всю среднюю линию гостей и вывел Олбрайтона в забег по левому краю. Марк навешивал на Варди, но неточно.
ВАРДИ! Вот чем атака закончилась – пошел навес с правого края, а в штрафной Варди выиграл борьбу у Байи и ногой первым касанием пробил – выше!
Продолжают гасить «дьяволы» прессингом соперника в центре поля, с большим трудом «Лестер» вышел в атаку через правый край.
МОМЕЕЕЕНТ!!! Рэшфорд бил головой почти с линии вратарской, но бомбанул выше! На чужой половине гости отобрали мяч, и Бруну с левого края легко отправил мяч к голове нападающего.
Матч стартовал! «МЮ» разыграл мяч, с вами Артем Кутейников.
Пока до матча еще остается несколько минут, посмотрите супер атмосферный видос из твиттера «Лестера», посвященный Boxing Day 🔥🔥🔥.
У «Манчестера» потрясающая статистика игр с «Лестером», «красные дьяволы» проиграли «лисам» только однажды за 22 последних матча! Манкунианцы идут на серии 11 матчей без поражений с «Лестерром», проиграв в последний раз в сентябре 2014 года и выиграв 4 последних матча.
«Ман Юнайтед» имеет самое большое количество побед в Boxind Day среди всех команд АПЛ! А 26 декабря они проиграли всего два раза – в 2002-м и 2015-м. Кажется, «красные дьяволы» должны сегодня вынести «Лестер».
Всем привет! В АПЛ стартует Boxing day, и первый же матч – важнейший для последующей чемпионской гонки. «Лестер», идущий вторым и отстающий от «Ливерпуля» на 4 очка, примет «Ман Юнайтед», взлетевший на третью строчку. «Красные дьяволы» уступают лидеру 5 баллов, но имеют игру в запасе и сегодня могут сократить отрыв от «Ливера» всего до 2 очков! «Лестер» же может прибить конкурента, и остаться на втором месте, и единолично включитсья в погоню за персисайдцами. Звучит захватывающе, поэтому давайте смотреть матч вместе!