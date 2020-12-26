Шеффилд Юнайтед
    Завершено
    0
    0
    -
    1
    0
    23:00
    26.12.20
    Брамалл Лэйн
    Эвертон
    Чемпионат Англии • Тур 15
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Шеффилд Юнайтед
    • Эвертон
    • Пикфорд
      90'
    • Робинсон
      90'
    • Годфри
      89'
    • Бернард
      81'
    • Сигурдссон
      80'
    • БрюстерМуссе
      76'
    • ДэйвисГомиш
      74'
    • Бэлдок
      71'
    • КинКоулман
      66'
    • МакголдрикНорвуд
      63'
    • ГордонБернард
      55'
    • Кэлверт-Льюин
      53'
    • Перерыв
    • Шеффилд Юнайтед
    • Эвертон
    • БёркМакбёрни
      45'
    Перед матчем

    Шеффилд Юнайтед - Эвертон

    Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Шеффилд Юнайтед – Эвертон на Eurosport.ru! 26 декабря 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Крис Уайлдер или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шеффилд Юнайтед и Эвертон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Шеффилд Юнайтед и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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