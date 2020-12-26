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- 2-ой тайм
- Пикфорд90'
- Робинсон90'
- Годфри89'
- Бернард81'
- Сигурдссон80'
- БрюстерМуссе76'
- ДэйвисГомиш74'
- Бэлдок71'
- КинКоулман66'
- МакголдрикНорвуд63'
- ГордонБернард55'
- Кэлверт-Льюин53'
- Перерыв
- БёркМакбёрни45'
Перед матчем
Шеффилд Юнайтед - Эвертон
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Шеффилд Юнайтед – Эвертон на Eurosport.ru! 26 декабря 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Крис Уайлдер или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шеффилд Юнайтед и Эвертон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Шеффилд Юнайтед и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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