Астон Вилла
Завершено
1
3
-
0
0
18:00
26.12.20
Вилла Парк
Кристал Пэлас
    Чемпионат Англии • Тур 15
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Астон Вилла
    • Кристал Пэлас
    • ДугласРэмзи
      90'
    • Эль-ГазиЭль-Мухаммади
      86'
    • Eze
      83'
    • ШлуппТаунсенд
      82'
    • Эль-Гази
      76'
    • МакартурБатшуайи
      75'
    • МиливойевичРидевалд
      69'
    • Уорд
      68'
    • Хаус
      66'
    • Миливойевич
      56'
    • 1-ый тайм
    • Астон Вилла
    • Кристал Пэлас
    • ТраореНгойо
      45'
    • Мингс
      45'
    • Мингс
      39'
    • Заха
      39'
    • Траоре
      5'
    Перед матчем

    Астон Вилла - Кристал Пэлас

    Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Астон Вилла – Кристал Пэлас на Eurosport.ru! 26 декабря 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Дин Смит или Рой Ходжсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астон Вилла и Кристал Пэлас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Астон Вилла и Кристал Пэлас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет