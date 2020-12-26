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- 2-ой тайм
- ДугласРэмзи90'
- Эль-ГазиЭль-Мухаммади86'
- Eze83'
- ШлуппТаунсенд82'
- Эль-Гази76'
- МакартурБатшуайи75'
- МиливойевичРидевалд69'
- Уорд68'
- Хаус66'
- Миливойевич56'
- 1-ый тайм
- ТраореНгойо45'
- Мингс45'
- Мингс39'
- Заха39'
- Траоре5'
Перед матчем
Астон Вилла - Кристал Пэлас
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Астон Вилла – Кристал Пэлас на Eurosport.ru! 26 декабря 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Дин Смит или Рой Ходжсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астон Вилла и Кристал Пэлас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Астон Вилла и Кристал Пэлас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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