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- 2-ой тайм
- ЛяказеттМустафи90'
- Абрахам85'
- Тирни83'
- КантеХаверц74'
- Силва73'
- МартинеллиПепе71'
- Смит РоуУиллок65'
- Сака56'
- Перерыв
- ВернерХадсон-Одои45'
- КовачичДжорджиньо45'
- 1-ый тайм
- Джака44'
- Ляказетт (P)34'
- Мари Вильяр16'
Перед матчем
Арсенал - Челси
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Челси на Eurosport.ru! 26 декабря 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Микель Артета или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Арсенал и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
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«Арсенал» уже не первый год хорош в новогодних матчах. «Гуннеры» выиграли все 10 последних домашних матчей в Boxing Day. Ну что, больше не увидим «красных» недалеко от зоны вылета?
Джорджино смазал свой второй одиннадцатиметровый в сезоне и повторил «достижение» Лэмпарда сезона-2013/2014. Теряет форму главный пенальтист «синих»!
Неожиданный результат на «Эмирейтс». «Челси» увеличил до трех матчей свою серию поражений в гостевых поединках. Беззубо атаковали «синие» сегодня. Можно сказать, синдром Тимо Вернера перекинулся и на остальных игроков лондонской команды. «Арсенал» сжал волю в кулак и наконец-то вылез из ямы поражений и ничьих, причем в матче с принципиальным соперником. А еще мы узнали, что «гуннеры» способны спокойно побеждать и без Обаменга в составе! С вами вечер футбола провел Александр Личутин! С наступающим, любите АПЛ!
Все на сегодня! 3:1 в предновогоднем лондонском дерби. «Арсенал» встряхнулся и готов всех побеждать.
Палисик включил дриблинг, традиционно размотал пару игроков соперника и пробил – слабо, поэтому ничего опасного для Лено.
5 минут накинул Оливер к матчу.
ЛЕНО ПОТАЩИЛ! «Арсенал» хорош на всех фронтах сегодня. Джорджиньо пробил на удивление неуверенно.
ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «АРСЕНАЛА!
Опа-а, Силва чуть не забил второй. Палисик обвел троих, отдал на Хадсона-Одои, а тот пробил правее штанги.
Все-таки гол! Один «Челси» все же отквитал.
ГОООЛ! Абрахам замкнул подачу справа. Но боковой арбитр поднял флажок. Сейчас подключится ВАР к делу.
Эль-Ненни, штанга! Что произошло с «Арсеналом» после рождества?
Менди-и! Сотвотрил дичь вратарь «Челси» в своей штрафной и просто подарил мяч Ляказетту. А вот француз по-новогоднему добр – француз не реализовал момент.
Палисик навесил с левого фланга, но справа не оказалось никого. Вот так атакует «Челси» сегодня.
Все хорошо с испанцем, хотя повреждение казалось серьезным. На поле вышел Мари.
Пабло Мари жестко прилетело. Испанец долго лежал на поле, а теперь покинул его с врачами, хромая.
Силва плотно пробил головой после подачи углового, однако даже не потревожил Лено, мяч улетел выше.
Хаверц вышел на поле вместо опорника Канте. Отступать уже некуда Лэмпарду.
Силву наградили горчичником за срыв контратаки.
Лено спокойно забрал в руки очередную фланговую подачу «Челси». Сегодня оборона «Арсенала» на удивление хороша. Или это «Челси» так барахлит в атаке?
Пепе вышел на замену вместо Мартинелли. А Обамеянга Артета выпускать не спешит. И без габонца сегодня справляются «гуннеры».
Налег «Челси» на штрафную «Арсенала», Чилуэлл скинул мяч в центр – а там никого. Зато «Арсенал» вырвался в контратаку.
Сака опять бахнул с левого фланга, но в этот раз мяч попал в Джорджиньо, а на добивании Уиллок не сумел удержать мяч в поле.
Смит Роу пошел отдыхать, Уиллок вошел в игру. Сегодня Смит Роу заработал пенальти, который привел к первому, очень важному, голу хозяев.
МАРТИНЕЛЛИ! Спокойно мог четвертый забить бразилец. Тирни вновь выжег своим проходом левый край штрафной и выдал шикарную передачу, но Габи попал прямо в руки Менди.
В последний раз трешку в домашнем матче с «Челси» «Арсенал» забивал четыре года назад. В 2016 счет матча не изменился – 3:0.
Хадсон-Одои подпрыгнул в штрафной «Арсенала», но сантиметров ему не хватило, чтобы замкнуть пас Чилуэлла. Сегодня на «Эмирейтс» в «Челси» вселился «Арсенал».
Охо-хо, Мартинелли пробил через себя на радостях от счета на табло. Однако Менди сложился и взял мяч.
Ну просто гениально. Сака черпачком бил (а может подавал) в левую часть штрафной, а мяч взял и прилетел за шиворот Менди. Это разгром!
САКА!!! ЧТО ТВОРИТ МОЛОДОЙ! ГОООООЛ!
Джорджиньо сбил Мартинелли в полете. Все хорошо с бразильцем. И так настрадался парень – только недавно Габи восстановился после порванного мениска.
Палисик пробил в падении из штрафную «Арсенала», но мяч запутался в ногах обороны хозяев и вылетел из зоны.
Смит Роу залез в офсайд после розыгрыша комбинации с Мартинелли.
Двойная замена в перерыве. Злой Фрэнк убрал с поля Вернера и Ковачича, Джорджиньо и Хадсон-Одои вышли на их позиции.
Поехали! Второй тайм, Лэмпард не хочет опозориться в дерби!
Джака не только забил гол-красавец, но и стал последователем Анри. Никто из «гуннеров» после француза в матче 2004 года не забивал «Челси» со штрафного. А Гранит смог!
Моментов было не так много в первом тайме. Но выигрывает тот, кто их реализовывает. У «Челси» с этим сегодня проблемы, не только у бедного Тимо Вернера. А «Арсенал» свое забил – хоть и снова не с игры. Интересно, как турнирное расположение размывается в принципиальных матчах. В прошлом туре «Арсенал» страдал от атак «Саутгемптона», а сейчас «гуннеры» с комфортным счетом укатывают «Челси».
Перерыв на «Эмирейтс». Неожиданные 2:0 от барахтающегося в конце таблицы «Арсенала»!
С левой ноги швейцарец гроссмейстерски закрутил конфетку в ворота Менди. Значит не только красные карточки умеет зарабатывать опорник. Мы помним, какую красоту Джака забивал на Чемпионате мира в России.
ДЖААААКАААА! Вот это пробил так пробил! 2:0 в пользу хозяев к концу тайма.
Теперь у «Арсенала» появился шанс сотворить красоту со штрафного. Сака заработал стандарт.
Ну Вернер-Вернер. Немец пробил низом очень слабо. Лено с ухмылкой посмотрел на такой легкий мяч. Тимо не забивает уже на протяжении десяти матчей!
К концу тайма успокоилась игра. В центре поля разворачиваются комбинации лондонских команд.
Мартинелли столкнулся с Зума в единоборстве, француз упал на газон. Но повреждение несерьезное.
А «Арсенал»-то взбодрился после гола! Забегали футболисты в красном, заставляя команду Лэмпарда отойти в оборону.
ГОООООООЛ! ЛЯКАЗЕТТ ЗАБИЛ С ТОЧКИ!
Но Оливер тщательно смотрит ВАР. Быть может, не слишком уверенно Джеймс приложился к Тирни
ПЕНАЛЬТИ! Молодчина Тирни на дриблинге врывался в штрафную, а Джеймс его беспощадно завалил. Кто будет бить, если Обамеянг в запасе?
Вновь Тирни заработал угловой на левом фланге. 4:3 по «корнерам» в пользу хозяев.
А теперь Маунт настраивал свой удар. Пока что только в статистику, не в ворота.
Джеймс вспомнил, какие пушки он забивал на старте сезона, и решил пробить издалека – но что-то уж очень высоко полетел мяч.
Артета хлопками подгоняет своих футболистов. Атаки есть у хозяев, но до уверенного завершения моментов «пушкари» не могут добраться.
Был бы Обамеянг на поле, а не на скамейке – быть может, закончился бы голом этот момент.
«АРСЕНАЛ»! Нельзя так транжирить моменты! Смит Роу мог спокойно завершить передачу от Бельерина с правого фланга, но непослушные ноги 32-го номера хозяев не сумели обработать шикарный пас от испанца.
Дж-жака! Швейцарец пробил с тридцати метров, но мяч недолетел до Менди – на его пути встал защитник.
Зума завершил ударом дебютный угловой «синих». Выше ворот. Курт – чуть ли не главный бомбардир команды Лэмпарда, защитник наколотил уже 4 мяча в этом сезоне. Большинство из них прилетело в сетку ворот соперника после подачи углового.
Джеймс прострелил с правого фланга на Абрахама, но отважный Пабло Мари в отчаянном подкате отправил мяч на угловой. Аккуратнее нужно – у испанца есть горчичник.
Вернер вбежал в штрафную с левого края, прицелился, ударил – однако мяч прилетел в ногу Холдинга. Первый угловой подадут «синие».
Не попадали пока в створ обе команды. Хотя, касание штанги после удара Маунта можно было засчитать в статистику.
Первая желтая в матче – Мари жестко сбил Ковачича корпусом.
Неудачно выбил мяч Холдинг в своей штрафной, и мяч достался Вернеру. Немец закрутился в финтах и так и не довел дело до удара – его сопроводил Бельерин. Не везет Тимо в последнее время.
МАУНТ!!! Как близко мяч прошел от штанги, даже коснулся ее! Англичанин пульнул крученый в угол, мяч лизнул железяку и отлетел в сторону.
Опасный штрафной заработал «Челси» на подступах к штрафной. Джака в подкате свалил врывающегося.
Наконец-то «Челси» перехватил мяч и начал позиционную атаку. После пары моментов в первые минуты игру у ворот гостей мы остроты на поле не видели.
«Арсенал» держит мяч на своей половине. Нацелились на продвижение вперед «гуннеры».
Ни одного угрожающего подхода к воротам «Арсенала» гости пока не совершили. Удивительное спокойствие в обороне у хозяев пока что.
В последних пяти матчах «Челси» лишь раз удалось победить «Арсенал». Кажется, что и сегодня «гуннеры» потреплют гостей. Артета зол до побед, как и вся команда в красном.
И-и-и второй «корнер» заработал «Арсенал»! Джака навесил и мяч улетел за лицевую линию от игрока «Челси».
Зума головой вынес мяч из штрафной после подачи углового. В обороне засел «Челси» на первых минутах матча!
Еще один подход «Арсенала» к воротам гостей! Тирни заработал первый угловой на левом фланге.
А вот и обещанный Мартинелли! Молодой бразилец закончил смазанным ударом первый кросс «Арсенала», Бельерин подавал. Неплохое начало для «гуннеров»!
Лондонское дерби началось на «Эмирейтс». Парни, дайте нам огня под конец года!
Артета посадил Обамеянга на лавку! Вот это интересно. Испанец доверил место в старте юному Мартинелли, который на днях полностью восстановился от травмы. Микель пытается оживить атаку «Арсенала» разными ходами. «Гуннеры» в этом сезоне забили 12 мячей – это более чем в два раза меньше голевой статистики «Челси»!
«Челси» в последних двух гостевых матчах дал слабину: лондонцы получили выездные оплеухи от «Эвертона» и «Вулверхэмптона» в декабрьских матчах. Лэмпард реабилитировался от неудачной серии домашней победой в лондонском дерби – в понедельник «синие» на классе разгромили «Вест Хэм» (3:0). От лидирующего «Ливерпуля» «Челси» отстает на 6 очков. В динамичном и энергозатратном новогоднем отрезке может произойти все что угодно, поэтому Лэмпарду нужно бороться за каждый балл! «Ливерпуль» тоже не из железа скован – глядишь, и оступятся мерсисайдцы.
За сегодняшним матчем из Турина наверняка будет следить Аарон Рэмзи. Легенде «Арсенала» сегодня стукнуло 30 лет! Не испортите валлийцу праздник, «гуннеры»!
Да, «Арсеналу» не помогло даже возвращение талисмана Гуннерзауруса после нашумевшего увольнения. В этом сезоне «пушкари» добыли лишь 4 победы в АПЛ, а на домашней арене команда Артеты взяла всего 7 очков в 7 играх. Испанский специалист, похоже, утратил магию тренерского штаба «Сити» – свободное плаванье Микеля пока не блещет достижениями, не считая побед в кубках. В Boxing Day «Арсеналу» нужно постараться освежить результаты победами, ведь как Новый Год встретишь, так его и проведешь!
Привет всем! Сегодня нас ждет последнее громкое дерби в 2020-м году! «Арсенал» зарубится с «Челси» в 15 туре АПЛ. Не можете найти первых в верхней части таблицы? Оно и верно – в этом сезоне «Арсенал» выглядит хуже некуда. «Красные» плетутся на 15-м месте и рискуют продолжить погружение. «Челси» Лэмпарда выглядит бодрее и гонится за «Ливерпулем» в чемпионском заезде. Совсем скоро узнаем, синим или красным станет Лондон на выходных! Для вас следить за ходом событий принципиального матча будет Александр Личутин!