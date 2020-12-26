Арсенал
Завершено
0
3
-
1
0
20:30
26.12.20
Эмирейтс
Челси
Чемпионат Англии • Тур 15
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Арсенал
  • Челси
  • ЛяказеттМустафи
    90'
  • Абрахам
    85'
  • Тирни
    83'
  • КантеХаверц
    74'
  • Силва
    73'
  • МартинеллиПепе
    71'
  • Смит РоуУиллок
    65'
  • Сака
    56'
  • Перерыв
  • Арсенал
  • Челси
  • ВернерХадсон-Одои
    45'
  • КовачичДжорджиньо
    45'
  • 1-ый тайм
  • Арсенал
  • Челси
  • Джака
    44'
  • Ляказетт (P)
    34'
  • Мари Вильяр
    16'
Перед матчем

Арсенал - Челси

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Челси на Eurosport.ru! 26 декабря 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Микель Артета или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Арсенал и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Александр Личутин
Главное 
 
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22:40

«Арсенал» уже не первый год хорош в новогодних матчах. «Гуннеры» выиграли все 10 последних домашних матчей в Boxing Day. Ну что, больше не увидим «красных» недалеко от зоны вылета?

22:35

Джорджино смазал свой второй одиннадцатиметровый в сезоне и повторил «достижение» Лэмпарда сезона-2013/2014. Теряет форму главный пенальтист «синих»!

22:28

Неожиданный результат на «Эмирейтс». «Челси» увеличил до трех матчей свою серию поражений в гостевых поединках. Беззубо атаковали «синие» сегодня. Можно сказать, синдром Тимо Вернера перекинулся и на остальных игроков лондонской команды. «Арсенал» сжал волю в кулак и наконец-то вылез из ямы поражений и ничьих, причем в матче с принципиальным соперником. А еще мы узнали, что «гуннеры» способны спокойно побеждать и без Обаменга в составе! С вами вечер футбола провел Александр Личутин! С наступающим, любите АПЛ!

  • Закончился 2-ой тайм
90+6'

Все на сегодня! 3:1 в предновогоднем лондонском дерби. «Арсенал» встряхнулся и готов всех побеждать.

90+4' 

Палисик включил дриблинг, традиционно размотал пару игроков соперника и пробил – слабо, поэтому ничего опасного для Лено.

90+2' 

5 минут накинул Оливер к матчу.

90+1'

ЛЕНО ПОТАЩИЛ! «Арсенал» хорош на всех фронтах сегодня. Джорджиньо пробил на удивление неуверенно.

90'

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «АРСЕНАЛА!

89'

Опа-а, Силва чуть не забил второй. Палисик обвел троих, отдал на Хадсона-Одои, а тот пробил правее штанги.

87' 

Все-таки гол! Один «Челси» все же отквитал.

  • Тэмми Абрахам
    ГолТэмми АбрахамЧелсиГОООЛ! Абрахам замкнул подачу справа. Но боковой арбитр поднял флажок. Сейчас подключится ВАР к делу.
    В этом матчеГолы1В створ1Заблокированный удар1Фолы2
85'

ГОООЛ! Абрахам замкнул подачу справа. Но боковой арбитр поднял флажок. Сейчас подключится ВАР к делу.

84'

Эль-Ненни, штанга! Что произошло с «Арсеналом» после рождества?

83' 

Менди-и! Сотвотрил дичь вратарь «Челси» в своей штрафной и просто подарил мяч Ляказетту. А вот француз по-новогоднему добр – француз не реализовал момент.

82' 

Палисик навесил с левого фланга, но справа не оказалось никого. Вот так атакует «Челси» сегодня.

79' 

Все хорошо с испанцем, хотя повреждение казалось серьезным. На поле вышел Мари.

78' 

Пабло Мари жестко прилетело. Испанец долго лежал на поле, а теперь покинул его с врачами, хромая.

75' 

Силва плотно пробил головой после подачи углового, однако даже не потревожил Лено, мяч улетел выше.

74'

Хаверц вышел на поле вместо опорника Канте. Отступать уже некуда Лэмпарду.

  • Тьяго Силва
    Желтая карточкаТьяго СилваЧелсиСилву наградили горчичником за срыв контратаки.
    В этом матчеЖелтые карточки1Фолы1Штрафные удары3
73'

Силву наградили горчичником за срыв контратаки.

72' 

Лено спокойно забрал в руки очередную фланговую подачу «Челси». Сегодня оборона «Арсенала» на удивление хороша. Или это «Челси» так барахлит в атаке?

70'

Пепе вышел на замену вместо Мартинелли. А Обамеянга Артета выпускать не спешит. И без габонца сегодня справляются «гуннеры».

Пьер-Эмерик Обамеянг
69' 

Налег «Челси» на штрафную «Арсенала», Чилуэлл скинул мяч в центр – а там никого. Зато «Арсенал» вырвался в контратаку.

67' 

Сака опять бахнул с левого фланга, но в этот раз мяч попал в Джорджиньо, а на добивании Уиллок не сумел удержать мяч в поле.

  • Джо Уиллок
    УшелЭмил Смит РоуАрсеналСмит Роу пошел отдыхать, Уиллок вошел в игру. Сегодня Смит Роу заработал пенальти, который привел к первому, очень важному, голу хозяев.
    В этом матчеГолевые передачи1Фолы против1Офсайды1
  • Джо Уиллок
    ВышелДжо УиллокАрсенал
65'

Смит Роу пошел отдыхать, Уиллок вошел в игру. Сегодня Смит Роу заработал пенальти, который привел к первому, очень важному, голу хозяев.

64'

МАРТИНЕЛЛИ! Спокойно мог четвертый забить бразилец. Тирни вновь выжег своим проходом левый край штрафной и выдал шикарную передачу, но Габи попал прямо в руки Менди.

62'

В последний раз трешку в домашнем матче с «Челси» «Арсенал» забивал четыре года назад. В 2016 счет матча не изменился – 3:0.

61' 

Хадсон-Одои подпрыгнул в штрафной «Арсенала», но сантиметров ему не хватило, чтобы замкнуть пас Чилуэлла. Сегодня на «Эмирейтс» в «Челси» вселился «Арсенал».

60' 

Охо-хо, Мартинелли пробил через себя на радостях от счета на табло. Однако Менди сложился и взял мяч.

56' 

Ну просто гениально. Сака черпачком бил (а может подавал) в левую часть штрафной, а мяч взял и прилетел за шиворот Менди. Это разгром!

  • Букайо Сака
    ГолБукайо СакаАрсеналСАКА!!! ЧТО ТВОРИТ МОЛОДОЙ! ГОООООЛ!
    В этом матчеГолы1В створ1Фолы1Фолы против1
55'

САКА!!! ЧТО ТВОРИТ МОЛОДОЙ! ГОООООЛ!

53' 

Джорджиньо сбил Мартинелли в полете. Все хорошо с бразильцем. И так настрадался парень – только недавно Габи восстановился после порванного мениска.

51' 

Палисик пробил в падении из штрафную «Арсенала», но мяч запутался в ногах обороны хозяев и вылетел из зоны.

49'

Смит Роу залез в офсайд после розыгрыша комбинации с Мартинелли.

  • Каллум Хадсон-Одои
    УшелТимо ВернерЧелсиДвойная замена в перерыве. Злой Фрэнк убрал с поля Вернера и Ковачича, Джорджиньо и Хадсон-Одои вышли на их позиции.
    В этом матчеЗаблокированный удар1Мимо1
  • Каллум Хадсон-Одои
    ВышелКаллум Хадсон-ОдоиЧелси
47'

Двойная замена в перерыве. Злой Фрэнк убрал с поля Вернера и Ковачича, Джорджиньо и Хадсон-Одои вышли на их позиции.

  • 2-ой тайм
46'

Поехали! Второй тайм, Лэмпард не хочет опозориться в дерби!

21:28 

Джака не только забил гол-красавец, но и стал последователем Анри. Никто из «гуннеров» после француза в матче 2004 года не забивал «Челси» со штрафного. А Гранит смог!

21:23

Моментов было не так много в первом тайме. Но выигрывает тот, кто их реализовывает. У «Челси» с этим сегодня проблемы, не только у бедного Тимо Вернера. А «Арсенал» свое забил – хоть и снова не с игры. Интересно, как турнирное расположение размывается в принципиальных матчах. В прошлом туре «Арсенал» страдал от атак «Саутгемптона», а сейчас «гуннеры» с комфортным счетом укатывают «Челси».

  • Закончился 1-ый тайм
46'

Перерыв на «Эмирейтс». Неожиданные 2:0 от барахтающегося в конце таблицы «Арсенала»!

45' 

С левой ноги швейцарец гроссмейстерски закрутил конфетку в ворота Менди. Значит не только красные карточки умеет зарабатывать опорник. Мы помним, какую красоту Джака забивал на Чемпионате мира в России.

  • Гранит Джака
    ГолГранит ДжакаАрсеналДЖААААКАААА! Вот это пробил так пробил! 2:0 в пользу хозяев к концу тайма.
    В этом матчеГолы1В створ1Заблокированный удар1Фолы1
44'

ДЖААААКАААА! Вот это пробил так пробил! 2:0 в пользу хозяев к концу тайма.

Гранит Джака
43' 

Теперь у «Арсенала» появился шанс сотворить красоту со штрафного. Сака заработал стандарт.

41' 

Ну Вернер-Вернер. Немец пробил низом очень слабо. Лено с ухмылкой посмотрел на такой легкий мяч. Тимо не забивает уже на протяжении десяти матчей!

40' 

К концу тайма успокоилась игра. В центре поля разворачиваются комбинации лондонских команд.

38' 

Мартинелли столкнулся с Зума в единоборстве, француз упал на газон. Но повреждение несерьезное.

37' 

А «Арсенал»-то взбодрился после гола! Забегали футболисты в красном, заставляя команду Лэмпарда отойти в оборону.

  • Александр Ляказетт
    Гол с пенальтиАлександр ЛяказеттАрсеналГОООООООЛ! ЛЯКАЗЕТТ ЗАБИЛ С ТОЧКИ!
    В этом матчеГолы1В створ1Фолы1Пенальти1
35'

ГОООООООЛ! ЛЯКАЗЕТТ ЗАБИЛ С ТОЧКИ!

34' 

Но Оливер тщательно смотрит ВАР. Быть может, не слишком уверенно Джеймс приложился к Тирни

33'

ПЕНАЛЬТИ! Молодчина Тирни на дриблинге врывался в штрафную, а Джеймс его беспощадно завалил. Кто будет бить, если Обамеянг в запасе?

32' 

Вновь Тирни заработал угловой на левом фланге. 4:3 по «корнерам» в пользу хозяев.

31' 

А теперь Маунт настраивал свой удар. Пока что только в статистику, не в ворота.

30' 

Джеймс вспомнил, какие пушки он забивал на старте сезона, и решил пробить издалека – но что-то уж очень высоко полетел мяч.

29' 

Артета хлопками подгоняет своих футболистов. Атаки есть у хозяев, но до уверенного завершения моментов «пушкари» не могут добраться.

26' 

Был бы Обамеянг на поле, а не на скамейке – быть может, закончился бы голом этот момент.

25'

«АРСЕНАЛ»! Нельзя так транжирить моменты! Смит Роу мог спокойно завершить передачу от Бельерина с правого фланга, но непослушные ноги 32-го номера хозяев не сумели обработать шикарный пас от испанца.

24' 

Дж-жака! Швейцарец пробил с тридцати метров, но мяч недолетел до Менди – на его пути встал защитник.

22' 

Зума завершил ударом дебютный угловой «синих». Выше ворот. Курт – чуть ли не главный бомбардир команды Лэмпарда, защитник наколотил уже 4 мяча в этом сезоне. Большинство из них прилетело в сетку ворот соперника после подачи углового.

21' 

Джеймс прострелил с правого фланга на Абрахама, но отважный Пабло Мари в отчаянном подкате отправил мяч на угловой. Аккуратнее нужно – у испанца есть горчичник.

19' 

Вернер вбежал в штрафную с левого края, прицелился, ударил – однако мяч прилетел в ногу Холдинга. Первый угловой подадут «синие».

18'

Не попадали пока в створ обе команды. Хотя, касание штанги после удара Маунта можно было засчитать в статистику.

16'

Первая желтая в матче – Мари жестко сбил Ковачича корпусом.

15' 

Неудачно выбил мяч Холдинг в своей штрафной, и мяч достался Вернеру. Немец закрутился в финтах и так и не довел дело до удара – его сопроводил Бельерин. Не везет Тимо в последнее время.

13'

МАУНТ!!! Как близко мяч прошел от штанги, даже коснулся ее! Англичанин пульнул крученый в угол, мяч лизнул железяку и отлетел в сторону.

12' 

Опасный штрафной заработал «Челси» на подступах к штрафной. Джака в подкате свалил врывающегося.

11' 

Наконец-то «Челси» перехватил мяч и начал позиционную атаку. После пары моментов в первые минуты игру у ворот гостей мы остроты на поле не видели.

10' 

«Арсенал» держит мяч на своей половине. Нацелились на продвижение вперед «гуннеры».

8' 

Ни одного угрожающего подхода к воротам «Арсенала» гости пока не совершили. Удивительное спокойствие в обороне у хозяев пока что.

6'

В последних пяти матчах «Челси» лишь раз удалось победить «Арсенал». Кажется, что и сегодня «гуннеры» потреплют гостей. Артета зол до побед, как и вся команда в красном.

5' 

И-и-и второй «корнер» заработал «Арсенал»! Джака навесил и мяч улетел за лицевую линию от игрока «Челси».

3' 

Зума головой вынес мяч из штрафной после подачи углового. В обороне засел «Челси» на первых минутах матча!

2' 

Еще один подход «Арсенала» к воротам гостей! Тирни заработал первый угловой на левом фланге.

1' 

А вот и обещанный Мартинелли! Молодой бразилец закончил смазанным ударом первый кросс «Арсенала», Бельерин подавал. Неплохое начало для «гуннеров»!

  • 1-ый тайм
1'

Лондонское дерби началось на «Эмирейтс». Парни, дайте нам огня под конец года!

20:07

Артета посадил Обамеянга на лавку! Вот это интересно. Испанец доверил место в старте юному Мартинелли, который на днях полностью восстановился от травмы. Микель пытается оживить атаку «Арсенала» разными ходами. «Гуннеры» в этом сезоне забили 12 мячей – это более чем в два раза меньше голевой статистики «Челси»!

19:55

«Челси» в последних двух гостевых матчах дал слабину: лондонцы получили выездные оплеухи от «Эвертона» и «Вулверхэмптона» в декабрьских матчах. Лэмпард реабилитировался от неудачной серии домашней победой в лондонском дерби – в понедельник «синие» на классе разгромили «Вест Хэм» (3:0). От лидирующего «Ливерпуля» «Челси» отстает на 6 очков. В динамичном и энергозатратном новогоднем отрезке может произойти все что угодно, поэтому Лэмпарду нужно бороться за каждый балл! «Ливерпуль» тоже не из железа скован – глядишь, и оступятся мерсисайдцы.

15:16

За сегодняшним матчем из Турина наверняка будет следить Аарон Рэмзи. Легенде «Арсенала» сегодня стукнуло 30 лет! Не испортите валлийцу праздник, «гуннеры»!

15:11

Да, «Арсеналу» не помогло даже возвращение талисмана Гуннерзауруса после нашумевшего увольнения. В этом сезоне «пушкари» добыли лишь 4 победы в АПЛ, а на домашней арене команда Артеты взяла всего 7 очков в 7 играх. Испанский специалист, похоже, утратил магию тренерского штаба «Сити» – свободное плаванье Микеля пока не блещет достижениями, не считая побед в кубках. В Boxing Day «Арсеналу» нужно постараться освежить результаты победами, ведь как Новый Год встретишь, так его и проведешь!

12:17

Привет всем! Сегодня нас ждет последнее громкое дерби в 2020-м году! «Арсенал» зарубится с «Челси» в 15 туре АПЛ. Не можете найти первых в верхней части таблицы? Оно и верно – в этом сезоне «Арсенал» выглядит хуже некуда. «Красные» плетутся на 15-м месте и рискуют продолжить погружение. «Челси» Лэмпарда выглядит бодрее и гонится за «Ливерпулем» в чемпионском заезде. Совсем скоро узнаем, синим или красным станет Лондон на выходных! Для вас следить за ходом событий принципиального матча будет Александр Личутин!