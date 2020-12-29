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Перед матчем
Брайтон-энд-Хоув Альбион - Арсенал
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Брайтон-энд-Хоув Альбион – Арсенал на Eurosport.ru! 29 декабря 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Грэм Поттер или Микель Артета? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брайтон-энд-Хоув Альбион и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Брайтон-энд-Хоув Альбион и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Нас ждет последний тур АПЛ в 2020-м году! Новогодний период славится в Англии сумасшедшим графиком матчей и напряженной борьбой. Даже «Ливерпуль» на выходных не смог одолеть «Вест Бромвич». Во вторник «Арсенал» сразится с «Брайтоном». «Гуннеры» обыграли «Челси» в прошлом туре, прервав удручающую безвыигрышную серию. Между прочим, без Обаменяга! Команда Артеты постепенно всплывает со дна таблицы, и выездная победа над «Брайтоном» была бы очень кстати для «красно-белых»! За бойней мотивированных «пушкарей» с неуступчивыми «чайками» для вас будет наблюдать Александр Личутин.