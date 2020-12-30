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Перед матчем
Ньюкасл - Ливерпуль
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ньюкасл – Ливерпуль на Eurosport.ru! 30 декабря 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Стив Брюс или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ньюкасл и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ньюкасл и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! «Ньюкасл» - «Ливерпуль» – последний матч АПЛ в 2020 году! Такое событие невозможно пропустить, тем более, интересно посмотреть на разъяренный после ничьи с «Вест Бромвичем» «Ливерпуль». «Ньюкасл» же весьма крепкий соперник, который может предоставить кучу проблем мерсисайдцам. Смотрим и провожаем АПЛ в следующий год вместе!