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Перед матчем
Ливерпуль - Вест Бромвич
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Вест Бромвич на Eurosport.ru! 27 декабря 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Сэм Эллардайс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Вест Бромвич и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ливерпуль и Вест Бромвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Из плотнейшей таблицы АПЛ, кажется, выделился явный лидер – как и в прошлом сезоне, это «Ливерпуль». Мерсисайдцы оторвались на 3 очка от «Лестера», а сегодня могут улететь уже 6! Для этого надо вынести тонущий на 19-м месте «Вест Бром». Однако «дрозды» – не подарок, в позапрошлом туре они выбили ничью на «Этихаде». Смотрим вместе, что будет в этом матче!