Брайтон-энд-Хоув Альбион
    -
    20:30
    02.01.21
    Амэкс Стэдиум
    Вулверхэмптон Уондерерс
      Чемпионат Англии • Тур 17
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Брайтон-энд-Хоув Альбион - Вулверхэмптон Уондерерс

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Брайтон-энд-Хоув Альбион – Вулверхэмптон Уондерерс на Eurosport.ru! 2 января 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Грэм Поттер или Нуну Санту? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брайтон-энд-Хоув Альбион и Вулверхэмптон Уондерерс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Брайтон-энд-Хоув Альбион и Вулверхэмптон Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет