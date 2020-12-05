Бёрнли
    -
    15:30
    05.12.20
    Тёрф Мур
    Эвертон
      Чемпионат Англии • Тур 11
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Бёрнли - Эвертон

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Бёрнли – Эвертон на Eurosport.ru! 5 декабря 2020 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Шон Дайч или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бёрнли и Эвертон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бёрнли и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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