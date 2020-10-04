Астон Вилла
    -
    21:15
    04.10.20
    Вилла Парк
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 4
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Астон Вилла - Ливерпуль
      Чемпионат Англии - 4 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Астон Вилла – Ливерпуль на Eurosport.ru! 4 октября 2020 года в 21:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дин Смит или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астон Вилла и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Астон Вилла и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Александр Непраш
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      «Ливерпуль» пока не может найти себя в играх с кубковым форматом, но с АПЛ – все в порядке. На очереди у мерсисайдцев «Вилла», которая вряд ли станет большей проблемой, чем «Челси» или «Арсенал» неделей ранее.