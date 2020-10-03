Лидс Юнайтед
    -
    19:30
    03.10.20
    Элланд Роуд
    Манчестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 4
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      Лидс Юнайтед - Манчестер Сити
      Чемпионат Англии - 3 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лидс Юнайтед – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 3 октября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марсело Бьельса или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лидс Юнайтед и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лидс Юнайтед и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Ливерпуль» проверку «Лидсом» прошел, выскочив из мощнейшего матча на старте с победой 4:3. Теперь очередь «Сити». Пеп против Бьельсы – гарантия жары.