Манчестер Юнайтед
    -
    18:30
    04.10.20
    Олд Траффорд
    Тоттенхэм
      Чемпионат Англии • Тур 4
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
      Чемпионат Англии - 4 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм на Eurosport.ru! 4 октября 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Уле-Гуннар Сульшер или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Мазилкин
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