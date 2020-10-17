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Манчестер Сити - Арсенал
Чемпионат Англии - 17 октября 2020
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Арсенал на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Микель Артета? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Сити и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Учитель снова против ученика – Хосеп Гвардиола уже получил нагоняй от Микеля Артеты в полуфинале Кубка Англии три месяца назад и после неудачного старта в АПЛ-2020/21 не хочет новых подзатыльников от дерзкого падавана. «Манчестер Сити» примет «Арсенал», и это будет центральный матч пятого тура Премьер-лиги.