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Манчестер Сити - Астон Вилла

Чемпионат Англии - 12 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Астон Вилла на Eurosport.ru! 12 сентября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Дин Смит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Астон Вилла и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Манчестер Сити и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

