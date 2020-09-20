Ньюкасл
    -
    16:00
    20.09.20
    Сент-Джеймс Парк
    Брайтон-энд-Хоув Альбион
      Чемпионат Англии • Тур 2
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Ньюкасл - Брайтон-энд-Хоув Альбион
      Чемпионат Англии - 20 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ньюкасл – Брайтон-энд-Хоув Альбион на Eurosport.ru! 20 сентября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стив Брюс или Грэм Поттер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ньюкасл и Брайтон-энд-Хоув Альбион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ньюкасл и Брайтон-энд-Хоув Альбион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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