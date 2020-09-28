Фулхэм
    -
    19:45
    28.09.20
    Крэйвен Коттедж
    Астон Вилла
      Чемпионат Англии • Тур 3
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      Онлайн
      Фулхэм - Астон Вилла
      Чемпионат Англии - 28 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Фулхэм – Астон Вилла на Eurosport.ru! 28 сентября 2020 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Скотт Паркер или Дин Смит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фулхэм и Астон Вилла и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фулхэм и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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