Манчестер Сити
    -
    21:00
    10.03.21
    Этихад
    Саутгемптон
      Чемпионат Англии • Тур 33
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Манчестер Сити - Саутгемптон

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Саутгемптон на Eurosport.ru! 10 марта 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет