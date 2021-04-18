Арсенал
    -
    15:30
    18.04.21
    Эмирейтс
    Фулхэм
      Чемпионат Англии • Тур 32
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      Арсенал - Фулхэм

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Фулхэм на Eurosport.ru! 18 апреля 2021 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Микель Артета или Скотт Паркер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Фулхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал и Фулхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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