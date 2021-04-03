Лидс Юнайтед
    -
    17:00
    03.04.21
    Элланд Роуд
    Шеффилд Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 30
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      Лидс Юнайтед - Шеффилд Юнайтед

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лидс Юнайтед – Шеффилд Юнайтед на Eurosport.ru! 3 апреля 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марсело Бьельса или Пол Хекингботтом? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лидс Юнайтед и Шеффилд Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лидс Юнайтед и Шеффилд Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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