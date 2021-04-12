Вест Бромвич
    -
    20:00
    12.04.21
    Хоторнс
    Саутгемптон
      Чемпионат Англии • Тур 31
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      Вест Бромвич - Саутгемптон

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вест Бромвич – Саутгемптон на Eurosport.ru! 12 апреля 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сэм Эллардайс или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Бромвич и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вест Бромвич и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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