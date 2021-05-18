Челси
    -
    22:15
    18.05.21
    Стэмфорд Бридж
    Лестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 37
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Челси - Лестер Сити

      Футбол. Следите за матчем Челси – Лестер Сити на Eurosport.ru! 18 мая 2021 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Брендан Роджерс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Лестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Челси и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Лестер» в субботу выиграл у «Челси» финал Кубка Англии, где у обоих клубов не было голевых моментов. Спустя четыре дня «лисы» играют с лондонцами в чемпионате, и гонка за ЛЧ сделает этот матч еще ядернее.