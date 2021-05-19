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Перед матчем
Бёрнли - Ливерпуль
Футбол. Следите за матчем Бёрнли – Ливерпуль на Eurosport.ru! 19 мая 2021 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Шон Дайч или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бёрнли и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Бёрнли и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Ливерпуль» рвется в Лигу чемпионов. Представить, что команда Клоппа пролетит мимо ключевого турнира, трудно. Именно с сегодняшнего соперника, «Бернли», началась гнусная серия «красных» на стыке календарных годов. Узнайте, сможет ли «Ливерпуль» сделать новый шаг в топ-4, из текстовой трансляции на Eurosport.ru!