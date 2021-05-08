Ливерпуль - Саутгемптон
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Саутгемптон на Eurosport.ru! 8 мая 2021 года в 22:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Ливерпуль и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
«Ливерпуль» два раза подряд сыграл вничью и снова улетел за пределы топ-6 АПЛ. Лига чемпионов проплывает мимо Юргена Клоппа – в оставшихся турах надо заколачивать победы в каждой игре. Получится ли обыграть «Саутгемптон»? Узнаем в прямой трансляции на Eurosport.ru.