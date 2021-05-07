Лестер Сити
    1-ый тайм
    0
    -
    2
    22:00
    07.05.21
    Кинг Пауэр Стэдиум
    Ньюкасл
    Чемпионат Англии • Тур 35
    КалендарьТаблица
    • 1-ый тайм
    • Лестер Сити
    • Ньюкасл
    • Дамметт
      34'
    • Уиллок
      22'
    Перед матчем

    Лестер Сити - Ньюкасл

    Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Ньюкасл на Eurosport.ru! 7 мая 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Брендан Роджерс или Стив Брюс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лестер Сити и Ньюкасл и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
    Сегодня встречаются Лестер Сити и Ньюкасл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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