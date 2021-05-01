Эвертон
    -
    22:00
    01.05.21
    Гудисон Парк
    Астон Вилла
      Чемпионат Англии • Тур 34
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      Эвертон - Астон Вилла

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Эвертон – Астон Вилла на Eurosport.ru! 1 мая 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Дин Смит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эвертон и Астон Вилла и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эвертон и Астон Вилла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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