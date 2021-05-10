Фулхэм
    -
    22:00
    10.05.21
    Крэйвен Коттедж
    Бёрнли
      Чемпионат Англии • Тур 35
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      Фулхэм - Бёрнли

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Фулхэм – Бёрнли на Eurosport.ru! 10 мая 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Скотт Паркер или Шон Дайч? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фулхэм и Бёрнли и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Фулхэм и Бёрнли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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