Вест Бромвич
    -
    17:00
    14.02.21
    Хоторнс
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 24
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      Перед матчем

      Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вест Бромвич – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 14 февраля 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сэм Эллардайс или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Бромвич и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вест Бромвич и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Битва гигантов со вторых позиций АПЛ. «ВБА» – с конца, «МЮ» – с начала, но это совсем не значит, что манки легко победят.