Вулверхэмптон Уондерерс
    -
    21:00
    02.02.21
    Молинью
    Арсенал
      Чемпионат Англии • Тур 22
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      Вулверхэмптон Уондерерс - Арсенал

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вулверхэмптон Уондерерс – Арсенал на Eurosport.ru! 2 февраля 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нуну Санту или Микель Артета? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вулверхэмптон Уондерерс и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вулверхэмптон Уондерерс и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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