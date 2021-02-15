Челси
    -
    23:00
    15.02.21
    Стэмфорд Бридж
    Ньюкасл
      Чемпионат Англии • Тур 24
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      Перед матчем

      Челси - Ньюкасл

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Ньюкасл на Eurosport.ru! 15 февраля 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Стив Брюс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Ньюкасл и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Челси и Ньюкасл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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